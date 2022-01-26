В Ярославской области соцучреждения перейдут на закрытый режим работы

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 января. /ТАСС/. Социальные учреждения с круглосуточным пребыванием в Ярославской области будут работать в закрытом режиме с 27 января из-за роста случаев заражения коронавирусом в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

"В связи с растущей заболеваемостью COVID-19 было вновь принято решение о закрытии социальных учреждений с круглосуточным пребыванием, чтобы не допустить формирования очагов заражения в стационарах и защитить проживающих там подопечных", - цитирует пресс-служба председателя правительства Ярославской области Лариса Андреева.

Закрытый круглосуточный режим работы вводится до 23 марта, смена сотрудников, оказывающих социальные услуги, будет производиться раз в две недели. На первую смену заступят 735 работников, они предварительно прошли обязательное тестирование на коронавирус. Всего в круглосуточно работающих социальных организациях Ярославской области услуги получают 3 214 человек.

Также в соответствии с постановлением правительства области, работодатели обязаны перевести на дистанционный режим не менее 50% сотрудников, непрошедших вакцинацию или неимеющих сертификата о перенесенном заболевании. С 26 января по 22 февраля люди старше 60 лет, непрошедшие вакцинацию и неимеющие сертификата о перенесенном коронавирусе, обязаны соблюдать режим самоизоляции.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе с начала пандемии зарегистрировано 91 330 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 81 765 человек, умерли 2 064. За сутки выявлены 333 случая коронавируса. 24 января руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Александр Звягин сообщил о первых пяти случаях заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявленных в Ярославской области.