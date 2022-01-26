Human Rights Watch сообщила о взломе телефона одного из своих директоров с помощью Pegasus

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Личный телефон одной из руководительниц правозащитной организации Human Rights Watch подвергся взлому с помощью шпионской программы Pegasus. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте правозащитников.

Лама Факих, занимающая в организации пост директора по кризисным и конфликтным ситуациям, 23 и 24 ноября 2021 года получила уведомление от компании Apple, что ее личный iPhone мог подвергнуться взлому со стороны хакеров, финансируемых неустановленным правительством. Подлинность сообщения от Apple была подтверждена помощником директора по информационной безопасности HRW. "Команда информационной безопасности Human Rights Watch после <...> экспертной проверки <...> установила, что текущий и предыдущий iPhone Факих были взломаны [с помощью программы] Pegasus", - отметили в организации.

Сама Факих, курирующая работу HRW в зонах вооруженных конфликтов, заявила, что за прошлый год ее устройства подвергались взлому с помощью шпионского ПО как минимум пять раз. "Получив оповещение от Apple, я [также] узнала, что Pegasus использовали для взлома моего телефона пять раз в период с апреля по август 2021 года", - сообщила она у себя в Twitter.

Израильская компания NSO Group, разработавшая Pegasus, прокомментировала правозащитникам взлом телефона Факих, отметив, что ей "неизвестно о какой-либо активности, нацеленной против сотрудника Human Rights Watch, с помощью ее программы". В компании сделают первичную оценку заявления правозащитников с целью установления необходимости расследования инцидента.

В середине лета прошлого года базирующаяся во Франции неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных государств опубликовали результаты расследования, в которых утверждается, что ряд стран мог вести слежку за десятками тысяч человек по всему миру с помощью троянской программы для мобильных телефонов Pegasus. Как сообщила британская газета The Guardian, участвовавшая в журналистском расследовании, целями слежки могли быть ряд руководителей международных организаций, правительств и государств. В самой NSO Group утверждают, что право на использование программы Pegasus предоставляется исключительно государствам и государственным агентствам по специальному разрешению израильских властей.