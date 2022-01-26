Программу "Вологодский гектар" увеличили еще на 254 га в двух районах

ВОЛОГДА, 26 января. /ТАСС/. Программа "Вологодский гектар", по которой власти Вологодской области бесплатно выдают гражданам земельные участки сельскохозяйственного назначения, расширена еще на 254 га в Белозерском и Тарногском районах. Соответствующие поправки в региональный закон одобрили в среду депутаты областного парламента, сообщила пресс-служба правительства области.

"Проект "Вологодский гектар" заработал с апреля 2019 года. В первый этап программы вошли Никольский, Вожегодский и Вашкинский районы. В ноябре этого же года к программе присоединились Бабаевский, Вытегорский, Харовский районы. По результатам реализации программы губернатором поручено подготовить поправки в закон и реализовать третий этап, куда вошли Белозерский и Тарногский районы. В прошлом году мы посетили эти районы, на месте оценили их готовность к реализации программы. Администрациями районов подготовлены контуры земель, в которых будут предоставляться земельные участки, в Белозерском районе это 130 га, в Тарногском - 124", - привела пресс-служба слова заместителя губернатора Эдуарда Зайнака.

Всего в программу включено 3 600 га земель сельхозназначения, 1 730 из них уже переданы гражданам в собственность, еще 176 земельных участков предварительно согласованы для последующего их предоставления.

По словам замгубернатора, более активной реализации программы "Вологодский гектар" будут способствовать изменения в федеральном законодательстве, которые вступают в силу в этом году. "С 1 января 2022 года на участках земель сельскохозяйственного назначения можно будет заниматься развитием сельского туризма, это направление подкрепят господдержкой в виде субсидий. Также на своем участке фермеры смогут заниматься реализацией своей продукции, минуя посредников, в том числе через возведение некапитальных строений", - сказал Зайнак.

Помимо этого, с 1 марта 2022 года на сельскохозяйственных землях можно будет строить жилые дома для семей фермеров - площадью до 500 кв. м и высотой до трех этажей. С 1 сентября индивидуальные предприниматели и юридические лица смогут заниматься на землях сельхозназначения разведением породистых домашних животных.

Программа "Вологодский гектар" разработана областным правительством по примеру федеральной программы "Дальневосточный гектар", по которой всем желающим предлагают участки для освоения на Дальнем Востоке. В Вологодской области земли представляются сразу в собственность. Так власти намерены вернуть в оборот заброшенные земли, остановить отток населения в крупные промышленные центры. Всего в области насчитывается 468 тыс. га пустующих сельскохозяйственных земель в 14 районах.