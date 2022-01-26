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В Краснодаре прокуратура начала проверку после видео, где инвалид расчищал улицу от снега

Ведомство установило, что житель города убирал территорию от снега и льда возле дома по адресу: ул. Восковая, 22, корп. 3

КРАСНОДАР, 26 января. /ТАСС/. Прокуратура Карасунского округа Краснодара проводит проверку после появления в интернете видео, где инвалид-колясочник расчищал придомовую территорию от снега и льда. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратурой Карасунского округа г. Краснодар в связи с размещенной в интернете информации о расчистке придомовой территории инвалидом-колясочником организована проверка соблюдения управляющей организацией требований федерального законодательства", - говорится в сообщении.

Установлено, что один из жителей Краснодара на инвалидной коляске расчищал тротуар от снега в районе ул. Восковая, 22, корп. 3. По инициативе прокуратуры округа на место выехали сотрудники управления по жилищным вопросам администрации Краснодара для решения вопроса о привлечении к ответственности организации, в управлении которой находится указанное домовладение.

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