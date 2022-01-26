Власти Петербурга сообщили о стабилизации ситуации с вывозом ТКО в городе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Количество жалоб в Приморском, Выборгском, Калининском районах, а также в правобережной части Невского района Петербурга, где с начала новогодних праздников возникли проблемы с вывозом мусора, снижается. Ситуация стабилизирована, в городе достаточно техники для вывоза отходов, сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС в Петербурге вице-губернатор города Валерий Пикалев.

"Ситуация абсолютно под контролем. Я с уверенностью могу говорить о том, что количества техники сейчас достаточно. Если в этих четырех районах около 10 тыс. мест накопления отходов и около 6 тыс. мусороприемных камер, а жалоб поступает максимально 30-40, - это говорит о том, что ситуацию мы купировали. Она не распространяется, не увеличивается в объемах, масштабах, а, наоборот, снижается", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Пикалев отметил, что хотя ситуация находится под контролем, она остается сложной, жалобы продолжают поступать. Самым проблемным остается Калининский район. В четверг на маршруты района выйдут еще восемь мусоровозов, и к концу января вывоз мусора будет полностью стабилизирован на всей территории города. Вице-губернатор пояснил, что в остальных 14 районах города ситуация оставалась стабильной на новогодних праздниках, масштабных проблем с вывозом там нет.

Число жалоб от граждан на невывоз мусора снижается. По информации Пикалева, 18 января было получено 58 обращений, а 26 января - 19.

1 января в Петербурге началась мусорная реформа, и "Невский экологический оператор" приступил к работе в качестве регоператора. Как сообщали ТАСС в пресс-службе регоператора, сложности в четырех районах возникли из-за смены компании-подрядчика, обеспечивающей вывоз отходов. На ситуацию повлияло и недостаточное количество мусоровозов, контейнеров на площадках. Вице-губернатор отмечал, что ситуация будет изучена правоохранительными органами.

Ранее Пикалев сообщал, что, несмотря на сложности, "мусорная реформа" необходима городу.

О готовности единой концепции по обращению с ТКО Петербурга и Ленобласти

Вице-губернатор города также рассказал, что разработка единой концепции по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) Петербурга и Ленинградской области завершена, в ближайшее время она будет принята. По словам Пикалева, документ позволит синхронизировать территориальные схемы обращения с отходами города и области.

Концепцию разработало АО "Невский экологический оператор" - компания, созданная городом и областью совместно с ПАО "Интер РАО" и Банком ВТБ. Компания с 1 января является регоператором Петербурга.

"Мы планировали уже озвучить этот документ и провести публичные обсуждения, чтобы специалисты в этой области дали свои заключения. Он готов, согласован губернаторами и правительствами двух регионов. "Невский экологический оператор" провел, на мой взгляд, глубинную и интересную работу, что позволит нам синхронизировать территориальные схемы города и области, сделать абсолютно публичными и прозрачными транспортные потоки. И, в принципе, я думаю, что в ближайшее время этот документ станет легитимным", - сказал он.

Единая концепция отражает, в том числе, подробную информацию о полигонах Ленинградской области. По словам Пикалева, документ дает четкое понимание мощностей полигонов и необходимость их использования. Сейчас отходы Петербурга свозятся на четыре площадки в Ленинградской области: "Новый Свет - ЭКО" в Гатчинском районе, "Полигон ТБО" во Всеволожском районе, "РАСЭМ" в Выборгском районе и "Авто-Беркут" в Лужском районе.

Отдельным направлением работы двух регионов в вопросе обращения с ТКО является создание мусороперерабатывающих заводов. К 2024 году в области мусорные полигоны без глубокой переработки в Ленинградской области будут закрыты, после чего начнется их рекультивация. Как рассказала на пресс-конференции генеральный директор "Невского экологического оператора" Екатерина Горшкова, в городе планируется построить два мусороперерабатывающих завода, в области - три. Сейчас в завершающей стадии находятся изыскательские работы на земельных участках, где планируется построить заводы. После этого будут проведены общественные слушания.

Ранее сообщалось, что Петербург и Ленинградская область создадут единую информационную систему по контролю за ТКО, которая позволит жителям, в том числе, отслеживать транспортировку мусора. Система будет реализована как аппаратно-программный комплекс, включающий видеокамеры и системы контроля веса на местах размещения отходов.