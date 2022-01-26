Готовность первичного звена здравоохранения стала основным блоком мер борьбы с "омикроном"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Повышение готовности первичного звена здравоохранения России является основным блоком плана дополнительных мер для борьбы с омикрон-штаммом коронавируса, сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова.

"Основной блок плана - это поддержание повышенной готовности системы здравоохранения, особенно ее первичного звена", - сказала она на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

Голикова напомнила, что правительство ранее одобрило данный план. По ее словам, он состоит из пяти блоков мер реагирования, включая финансовую поддержку регионов и федеральных органов власти.

Вице-премьер отметила, что число пациентов с ковидом, которые лечатся дома, и с подозрением на него с 18 по 25 января выросло на 124,4%.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, он обнаружен уже в 72 регионах РФ.