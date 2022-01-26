Эксперт назвал стерилизацию до 70% собак решением проблемы бродячих животных в городах РФ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Одним из решений проблемы безнадзорных животных в российских городах может стать стерилизация до 70% особей. Для этого необходимо создавать приюты, в которых собак будут стерилизовать, а после их реабилитации выпускать на улицу, считает директор нижегородской организации "Зоозащита НН", руководитель фонда "Сострадание НН" Владимир Гройсман.
"Факторы, без которых нельзя решить проблему, это понимание, что объем стерилизации животных должен быть 70%, нужно иметь добросовестных подрядчиков и выделять деньги на одну собаку - не менее 1 тыс. рублей", - сказал Гройсман на пресс-конференции по теме решения проблемы бездомных животных.
По его словам, сегодня в Нижнем Новгороде работает приют на 250 животных, также действует приют, в котором собак и кошек привозят для стерилизации и реабилитации после операции. Некоторых из них впоследствии отпускают обратно на улицу, а часть отправляют в постоянный приют.
"Мы считаем, что это самое пристойное существование. Но вопрос не в том, чтобы был приют, а в том, сколько животных пристраивается. Мы пристраиваем в год порядка 800 животных, но в приют помещаем только тех животных, которые агрессивные (их менее 1%), которых нельзя выпустить по состоянию здоровья, но их тоже забирают, а основную массу в приюте занимают животные, которых мы можем пристроить. Иначе для животного находиться в мегаприютах <...> - это же концлагерь, собаки дичают, их не разбирают", - считает Гройсман.
Стоимость строительства типового приюта он оценил в 25-35 млн рублей. При этом не все города и регионы готовы следовать такому принципу работы с бездомными животными, говорит Гройсман.
"К нам много регионов приезжают учиться, у нас есть методические центры. Мы для себя сейчас регионы разделили на три группы: первая - те, кто закон не выполняет, это Бурятия, Забайкалье. <...> Второй тип регионов - это те, которые закон выполнять хотят, но не очень понимают и знают, как. У них основное заблуждение в том, что они не понимают, почему животных надо выпускать назад", - сказал Гройсман. Он добавил, что к третьей категории регионов, которые уже начали заниматься проблемой бездомных животных, можно отнести Татарстан.
Успешный опыт в регионах
Нижегородская область входит в число регионов, в которых эффективно решается проблема бездомных животных. Как отметил на пресс-конференции заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Владимир Строганов, помимо нее, к таким регионам, в частности, относятся Вологодская, Псковская, Воронежская, Ленинградская, Мурманская области, Алтайский край и ряд других субъектов.
"Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в очень тесном рабочем контакте находится с субъектами. Хотел бы сейчас о положительном опыте [рассказать]. Например, Нижегородская область, Вологодская область, Алтайский край, где снизилось количество животных без владельцев, количество нападений на граждан. Псковская область - имеется 11 частных приютов, строительство новых не требуется. Калужская область - система отлова и содержания животных без владельцев сформирована, потребность в государственных приютах отсутствует", - сказал он.
По словам Строганова, благополучная обстановка с бездомными собаками также отмечается в Воронежской, Ленинградской, Мурманской областях.
По его мнению, чипирование и создание реестра, который будет содержать информацию о хозяине животного, наличии стерилизации и прививок помогут улучшить ситуацию с бездомными животными во всех регионах России в будущем. "Вот первоочередные задачи, которые нам нужно сейчас решать", - отметил Строганов.
ЧП в Забайкалье и пути решения проблемы
22 января в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что в законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов, власти региона намерены обратиться в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить законодательство.
Идею главы Забайкалья поддержали члены Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, представители власти разных регионов. Проблема бездомных собак остро стоит в Забайкалье, Якутии, Бурятии, в ряде других российских регионов.
Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей в результате нападений собак в различных субъектах РФ и подготовит предложения по совершенствованию законодательства.