Эксперт назвал стерилизацию до 70% собак решением проблемы бродячих животных в городах РФ

"Факторы, без которых нельзя решить проблему, это понимание, что объем стерилизации животных должен быть 70%, нужно иметь добросовестных подрядчиков и выделять деньги на одну собаку - не менее 1 тыс. рублей", - сказал Гройсман на пресс-конференции по теме решения проблемы бездомных животных.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Одним из решений проблемы безнадзорных животных в российских городах может стать стерилизация до 70% особей. Для этого необходимо создавать приюты, в которых собак будут стерилизовать, а после их реабилитации выпускать на улицу, считает директор нижегородской организации "Зоозащита НН", руководитель фонда "Сострадание НН" Владимир Гройсман.

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По его словам, сегодня в Нижнем Новгороде работает приют на 250 животных, также действует приют, в котором собак и кошек привозят для стерилизации и реабилитации после операции. Некоторых из них впоследствии отпускают обратно на улицу, а часть отправляют в постоянный приют.

"Мы считаем, что это самое пристойное существование. Но вопрос не в том, чтобы был приют, а в том, сколько животных пристраивается. Мы пристраиваем в год порядка 800 животных, но в приют помещаем только тех животных, которые агрессивные (их менее 1%), которых нельзя выпустить по состоянию здоровья, но их тоже забирают, а основную массу в приюте занимают животные, которых мы можем пристроить. Иначе для животного находиться в мегаприютах <...> - это же концлагерь, собаки дичают, их не разбирают", - считает Гройсман.

Стоимость строительства типового приюта он оценил в 25-35 млн рублей. При этом не все города и регионы готовы следовать такому принципу работы с бездомными животными, говорит Гройсман.

"К нам много регионов приезжают учиться, у нас есть методические центры. Мы для себя сейчас регионы разделили на три группы: первая - те, кто закон не выполняет, это Бурятия, Забайкалье. <...> Второй тип регионов - это те, которые закон выполнять хотят, но не очень понимают и знают, как. У них основное заблуждение в том, что они не понимают, почему животных надо выпускать назад", - сказал Гройсман. Он добавил, что к третьей категории регионов, которые уже начали заниматься проблемой бездомных животных, можно отнести Татарстан.

Успешный опыт в регионах

Нижегородская область входит в число регионов, в которых эффективно решается проблема бездомных животных. Как отметил на пресс-конференции заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий Минприроды России Владимир Строганов, помимо нее, к таким регионам, в частности, относятся Вологодская, Псковская, Воронежская, Ленинградская, Мурманская области, Алтайский край и ряд других субъектов.

"Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации в очень тесном рабочем контакте находится с субъектами. Хотел бы сейчас о положительном опыте [рассказать]. Например, Нижегородская область, Вологодская область, Алтайский край, где снизилось количество животных без владельцев, количество нападений на граждан. Псковская область - имеется 11 частных приютов, строительство новых не требуется. Калужская область - система отлова и содержания животных без владельцев сформирована, потребность в государственных приютах отсутствует", - сказал он.

По словам Строганова, благополучная обстановка с бездомными собаками также отмечается в Воронежской, Ленинградской, Мурманской областях.

По его мнению, чипирование и создание реестра, который будет содержать информацию о хозяине животного, наличии стерилизации и прививок помогут улучшить ситуацию с бездомными животными во всех регионах России в будущем. "Вот первоочередные задачи, которые нам нужно сейчас решать", - отметил Строганов.

ЧП в Забайкалье и пути решения проблемы

22 января в селе Домна Забайкальского края при нападении бездомных собак погибла семилетняя девочка, по факту случившегося возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья Александр Осипов заявил, что в законодательстве есть изъяны, которые не позволяют удалить собак с улиц населенных пунктов, власти региона намерены обратиться в Федеральное собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить законодательство.

Идею главы Забайкалья поддержали члены Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, представители власти разных регионов. Проблема бездомных собак остро стоит в Забайкалье, Якутии, Бурятии, в ряде других российских регионов.

Следственный комитет РФ проанализирует случаи гибели людей в результате нападений собак в различных субъектах РФ и подготовит предложения по совершенствованию законодательства.