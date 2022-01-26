Фудкорты в ульяновских торговых центрах с 27 января будут работать только на вынос

УЛЬЯНОВСК, 26 января. /ТАСС/. Работа фудкортов в торговых центрах Ульяновской области с 27 января будет организована только навынос в связи с ростом случаев коронавируса в регионе. Соответствующие изменения внесены в указ губернатора "О введении режима повышенной готовности и установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности", сообщили в среду журналистам в пресс-службе правительства области.

"[С 27 января] фудкорты в торговых центрах будут работать навынос", - отметили в пресс-службе.

Заполняемость кинотеатров, театров, организаций общественного питания, мест проведения всероссийских спортивных соревнований, аквапарков, залов концертных мероприятий будет сокращена до 50% от вместимости. Многофункциональные центры начнут оказывать услуги жителям только по предварительной записи.

В регионе также приостановят работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров. Программы дополнительного образования для несовершеннолетних будут предоставляться в дистанционном формате. Кроме того, устанавливается запрет на посещение аквапарка детьми младше 10 лет.

Гостиницы и хостелы смогут заселять постояльцев только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного теста ПЦР или справки о перенесенном коронавирусе. Такое же правило будет действовать для посетителей торговых и торгово-развлекательных центров.

Режим повышенной готовности в Ульяновской области, введенный в связи с ситуацией по распространению коронавируса, согласно документу, продлевается до 1 апреля.

За последние сутки в Ульяновской области выявлено свыше 700 новых случаев заражения коронавирусом. Число новых случаев инфекции за последнюю неделю возросло более чем в два раза, по сравнению с предыдущей. Регистрируется рост числа заражений среди детей. Около 80% пациентов стационаров составляют не привитые люди старше 60 лет.