В Астраханской области пройдет проверка расходования средств, выделенных на отлов собак

АСТРАХАНЬ, 26 января. /ТАСС/. Власти Астраханской области проверят эффективность расходования средств и изучат возможность увеличения финансирования на решение проблем безнадзорных животных в регионе. Об этом в своем Telegram-канале в среду сообщил глава региона Игорь Бабушкин.

О чем спорят в России после новых нападений собак на людей

Истребление или стерилизация? О чем спорят в России после новых нападений собак на людей

Ранее сообщалось, что в среду следователи в Астраханской области возбудили уголовное дело по факту смерти местного жителя в результате нападения бездомных собак.

"Следственным органам еще предстоит установить все обстоятельства трагедии, но вывод о масштабах проблемы с бездомными животными и в нашем регионе, и в стране в целом очевиден. В минувшем году в области отловили и обработали более 5 тыс. собак, потратив на это более 75 млн рублей. У нас действуют пять приютов, еще один будем строить за бюджетные средства в Ахтубинском районе. Я дал поручение провести проверку эффективности расходования средств и изучить возможность увеличения финансирования", - написал Бабушкин.

Он также добавил, что данные меры не решают проблему кардинально, так как даже если стерилизовать всех собак в регионе единовременно, их поголовье уменьшалось бы до приемлемого уровня в течение пяти - семи лет.

"Причина - пробелы в законодательстве. Прежде всего, это обязанность возвращать стерилизованное и чипированное животное обратно в то место, где его отловили. От этого собаки не становятся менее голодными, и, как показывает практика, менее агрессивными. Отсутствуют в законе и критерии определения немотивированной агрессивности животных, позволяющие не возвращать их в прежние места обитания", - написал губернатор, уточнив, что дал поручение подготовить соответствующие законодательные инициативы от Астраханской области для передачи на федеральный уровень.

По данным областных властей, в регионе будут максимально мобилизованы все имеющиеся ресурсы, чтобы снизить остроту проблемы с бездомными животными.