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Минздрав Удмуртии проверит психбольницу после сообщений о плохом обращении с детьми

В соцсетях ранее появилось анонимное сообщение о якобы имеющихся случаях применения насилия в отношении пациентов детского отделения Республиканской клинической психиатрической больницы

ТАСС, 26 января. Министерство здравоохранения Удмуртской Республики совместно с уполномоченным по правам ребенка в регионе Ольгой Авдеевой проверят работу детского отделения Республиканской клинической психиатрической больницы (РКПБ) после анонимных сообщений о якобы плохом отношении к пациентам, сообщает в среду пресс-служба министерства.

Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы имеющих место случаях применения насильственных действий в отношении пациентов детского отделения Республиканской клинической психиатрической больницы. В министерстве отметили, что распространяющиеся сообщения носят анонимный характер, без указания имен пациентов и медицинских работников, в связи с чем нельзя установить, совершались ли противоправные действия в отношении пациентов и какого рода.

"В связи с распространением негативной информации специалистами министерства здравоохранения региона совместно с уполномоченным по правам ребенка в Удмуртской Республике Ольгой Леонидовной Авдеевой организована собственная проверка медицинского учреждения. О результатах проверки будет сообщено дополнительно", - заявили в министерстве.

В ведомстве при этом отметили, что при проведении аудита в рамках внутреннего контроля качества медицинской помощи информация, указанная в анонимных обращениях, не подтвердилась. В Минздраве попросили граждан, обладающих информацией о случаях противоправных действий в отношении пациентов детского отделения РКПБ, передать ее для рассмотрения в министерство, через форму электронного обращения на сайте с указанием персональных данных.

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