В перечень социально значимых ресурсов вошли "Госуслуги" и "ВКонтакте"

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. "Госуслуги" и социальная сеть "ВКонтакте" вошли в перечень социально значимых ресурсов, доступ к которым предоставляется бесплатно. Об этом сообщил в среду глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн по итогам первого заседания правительственной комиссии по определению перечня отечественных социально значимых ресурсов.

"В первый перечень социально значимых ресурсов были включены "Госуслуг"и и "ВКонтакте", - написал политик в своем Telegram-канале. "Почему Госуслуги - понятно. Что касается "ВКонтакте", то это не только одна из крупнейших отечественных соцсетей, но и "одно окно" для пользователей. Здесь уже размещено более 40 тыс. пабликов органов власти и госучреждений", - добавил он.

Также парламентарий сообщил, что на следующем заседании комиссии будет обсуждаться возможность включения в перечень социальной сети "Одноклассники".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного доступа к отечественным социально значимым сайтам. Документ дополняет закон "О связи" положением, согласно которому услуги абонентам по предоставлению доступа к сайтам, включенным в перечень российских социально значимых интернет-ресурсов, оказываются без взимания платы.