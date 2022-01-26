В Воронеже в этом году планируют начать строительство муниципального приюта для животных

ТАСС, 26 января. Власти Воронежа рассматривают возможность строительства в городе первого муниципального приюта на 250 животных. Работы планируют начать в этом году при условии выделения средств, сообщила в среду замглавы администрации Воронежа Людмила Бородина в ходе пресс-конференции "Как решить проблему бездомных животных?".

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"В 2022 году мы надеемся приступить к его строительству и получить свой собственный приют. На сегодня при разработке проекта столкнулись с определенной суммой - 130 млн рублей нам необходимо для строительства муниципального приюта емкостью 250 голов. 250 голов для миллионного города - это мало", - сообщила она.

По словам Бородиной, почти половина средств необходима для создания инженерных сетей, так как приют намерены строить в отдалении от мест с развитой инфраструктурой из-за нежелания горожан проживать рядом с такими учреждениями.

Замглавы администрации уточнила, что сейчас животных размещают в приютах Воронежа, которые построены на средства исполнителей муниципальных контрактов и "не до конца отвечают всем требованиям". На данный момент в городе 100% бездомных собак подвергнуто стерилизации, около 10% животным удается найти новых хозяев, добавила Бородина.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ сообщала, что ведомство проанализирует случаи гибели людей от нападения собак в различных регионах России и подготовит предложения по совершенствованию законодательства для исключения подобных происшествий. Такое решение было принято после инцидента в Забайкальском крае. Там в субботу из-за нападения бездомных собак погибла семилетняя девочка.