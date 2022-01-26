Липецкие госучреждения из-за ковида переведут 50% своих сотрудников на удаленную работу

ТАСС, 26 января. Власти Липецкой области из-за новой волны коронавируса решили перевести на дистанционную работу 50% всех сотрудников государственных и муниципальных учреждений региона. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации области.

"Государственные учреждения Липецкой области переведут 50% своих сотрудников на дистанционную работу", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы правительства региона, такое решение принято из-за роста заражений коронавирусом. "Также удаленно работать будут и 50% муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, сотрудников муниципальных учреждений и предприятий", - говорится в сообщении.

В Липецкой области отмечен новый рост заболеваемости ковидом: с 3 января ежесуточное число заражений увеличилось в 3,7 раза - с 90 до 336. По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в регионе выявлено более 88,7 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели более 81,5 тыс. человек, более 2,9 тыс. умерли. С марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, для прохода в некоторые учреждения общепита, театры, музеи необходимо показать ковид-сертификат.

В регионе введена обязательная вакцинация от ковида государственных и муниципальных служащих, а также работников образования, здравоохранения, социальной сферы, транспорта и нескольких других сфер деятельности. Всего в регионе планируется привить 80% жителей региона старше 18 лет, или 730 008 человек, сейчас полностью вакцинированы 703 077 человек, план выполнен на 96,3%. В больницах региона для пациентов с ковидом создано 1 400 коек, из них около половины свободны, разработан план поэтапного развертывания в короткие сроки в инфекционных госпиталях до 4 тыс. коек.