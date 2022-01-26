В Калужской области временно отменили медсправки для школьников о выздоровлении

ТАСС, 26 января. Власти Калужской области на время прохождения пика новой волны коронавируса отменили для школьников медицинские справки о выздоровлении, которые надо предъявлять для возврата к урокам в классе. Это сделано для снижения нагрузки на поликлиники, сообщил в своем Telegram-канале в среду губернатор региона Владислав Шапша.

"На время волны пандемии приняли решение отменить требование о предъявлении медицинской справки в школах после выздоровления ребенка. Решили, что такие справки до окончания пика подъема заболеваемости не нужны, а школа будет обязана принять выздоровевшего ребенка. Так снизим нагрузку на поликлиники и риски повторных заражений детей и их родителей", - сообщил он.

Шапша добавил, что такой запрос родителей был выявлен Центром управления регионом: у заболевшего ребенка раньше было три дня для нахождения и лечения дома, но после этого нужно было идти в поликлинику за медсправкой, чтобы с ней вернуться к учебе в классе. Как уточнил глава региона, проблема была проработана с министерством образования Калужской области, в итоге принято решение временно отказаться от справок.

По данным губернатора, коллективный иммунитет в регионе составляет 64,3%, в больницах свободный коечный фонд превышает 40%, в среднем ежесуточно госпитализируют 55-56 человек, в последние два дня отмечен рост до 70-80. "Сам же "омикрон" протекает легче, особенно у вакцинированных людей. Это позволяет лечиться дома", - сообщил Шапша.

По данным министерства образования и науки области, сейчас на дистанционное обучение в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ переведены 10 классов в восьми школах. Образовательный процесс полностью приостановлен в школе Ульяновского района и в начальной школе Дзержинского района. Превышение эпидпорога по ОРВИ за минувшую неделю в регионе составило 37,9%, около половины из заболевших - подростки в возрасте 15 лет и старше.