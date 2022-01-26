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Пандемия COVID-19

Орловские власти планируют закрыть мобильные пункты вакцинации против ковида

Медработников планируется перенаправить из пунктов в поликлиники региона

ТАСС, 26 января. Власти Орловской области рассмотрят возможность закрытия мобильных пунктов вакцинации против коронавируса, чтобы перенаправить врачей в поликлиники региона. Об этом в среду в ходе прямого эфира в Instagram сообщил губернатор области Андрей Клычков.

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"Один из вариантов решения [проблемы нехватки врачей в поликлиниках], и завтра это на штаб вынесем, - закрыть мобильные пункты вакцинации для того, чтобы врачей направить в поликлиническое звено. Посмотрим, даст ли это эффект", - сказал Клычков.

Как отметил глава региона, подобное решение рассматривается в связи с кратным увеличением числа жителей, обращающихся в поликлиники. Сейчас вакцинацию против коронавируса в Орловской области проводят на базе 28 медицинских организаций и в 45 пунктах, работают 32 мобильные бригады.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии выявлено 75 358 случаев заражения коронавирусом, из них 402 - за последние сутки, 1 606 пациентов умерли. Уровень коллективного иммунитета в регионе составляет 76,5%.

Теги
РоссияОрловская областьКлычков, Андрей ЕвгеньевичПандемия COVID-19
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