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В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

Он будет действовать с 23:00 26 января до 11:00 27 января

ТАСС, 26 января. Неблагоприятные метеорологические условия первой степени объявлены в Омске с 26 по 27 января. Об этом сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"С 23:00 26 января до 11:00 27 января 2022 года на территории города Омска объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - говорится в сообщении.

14 декабря 2021 года на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что выбросы в Омске снизились более чем на 1%. Плановый показатель по совокупному снижению вредных выбросов в 12 городах в текущем году был 4%.

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