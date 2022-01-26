В Коми считают, что вспышка "омикрона" может продлиться в регионе до первой декады марта

"Сегодня уже 449 заболевших, вчера было 274. Ситуация непростая, требует приведения в полную боевую готовность всей системы здравоохранения. Закрываем плановую медпомощь, переводим всех врачей и средний медперсонал на борьбу с ковидом. Предполагаем по опыту Европы, что вспышка продлится пять-шесть недель. У нас она началась с 17 января, когда пошел рост, предполагаем, что вспышка продлится до конца февраля и, возможно, затронет первую декаду марта", - сказал глава региона в видеообращении к жителям в социальной сети "ВКонтакте".

По данным главы республики, из 449 заболевших 42 были привиты, из них 31 переносит инфекцию легко, лечится амбулаторно. Среди умерших за сутки вновь нет ни одного вакцинированного. При этом 399 709 человек завершили вакцинацию, ревакцинировались 69 413 человек.

Всего в Коми выявлено 101 230 заразившихся коронавирусом, выздоровели 92 911 человека, умерли 2 763. В регионе подтверждено 62 случая заражения "омикроном". Из-за превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ школьники Сыктывкара, Ухты, Воркуты и нескольких районов Коми переведены на дистанционное обучение с 25 по 31 января включительно. С 25 января приостановлена также вся плановая медицинская помощь в стационарах и поликлиниках.