В Петербурге стартовала запись подростков на вакцинацию от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 января. /ТАСС/. Запись на вакцинацию от ковида подростков в возрасте 12-17 лет открыта в Петербурге. Прививать детей будут в 59 районных поликлиниках вакциной "Спутник М", сообщили в среду в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"В соответствии с федеральным законом, вакцинация подростков от 12 до 15 лет будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иных законных представителей), а в возрасте от 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия", - говорится в сообщении официального Telegram-канала комитета. Там же опубликован и список поликлиник, в которые к 27 января поступит детская вакцина.

Запись на вакцинацию осуществляется через портал "Горздрав" и по единому номеру 122. Отмечается, что перед прививкой ребенка осмотрит врач-педиатр, после введения вакцины пациент должен будет находиться под наблюдением медицинских работников еще в течение 30 минут.

Первые 2 880 комплектов доз "Спутника М" поступили в Петербург в воскресенье. В связи с ограниченным количеством вакцины городские власти рекомендовали прививать в первую очередь детей с хроническими заболеваниями, которые входят в группы риска.