Роспотребнадзор рекомендовал приостановить посещение религиозных учреждений в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало приостановить посещение религиозных учреждений в целях недопущения распространения COVID-19 при совершении богослужений и религиозных обрядов. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"В целях недопущения распространения COVID-19 при совершении богослужений и религиозных обрядов руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 27 января 2022 года до 1 апреля рекомендовано не допускать проведение богослужений с присутствием людей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для доступа граждан к богослужениям необходимо использовать онлайн-трансляции в интернете, телевизионную сеть и другие виды дистанционного общения.

По последним данным, в Дагестане всего выявлено 70 153 случая заражения коронавирусом, в том числе 300 - за последние сутки.