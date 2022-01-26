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Пандемия COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал приостановить посещение религиозных учреждений в Дагестане

Ограничение рекомендовано установить на период с 27 января до 1 апреля

МАХАЧКАЛА, 26 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Дагестану рекомендовало приостановить посещение религиозных учреждений в целях недопущения распространения COVID-19 при совершении богослужений и религиозных обрядов. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

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"В целях недопущения распространения COVID-19 при совершении богослужений и религиозных обрядов руководителям религиозных организаций всех вероисповеданий в Республике Дагестан с 27 января 2022 года до 1 апреля рекомендовано не допускать проведение богослужений с присутствием людей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для доступа граждан к богослужениям необходимо использовать онлайн-трансляции в интернете, телевизионную сеть и другие виды дистанционного общения.

По последним данным, в Дагестане всего выявлено 70 153 случая заражения коронавирусом, в том числе 300 - за последние сутки.

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