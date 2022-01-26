Снег выпал в Иерусалиме

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 января. /ТАСС/. Мощная зимняя буря обрушилась в среду на Израиль, в Иерусалиме и на севере страны выпал снег, в Тель-Авиве идут проливные дожди, у побережья страны бушует шторм. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, утром обильные снегопады начались в горных районах на севере страны, к вечеру снег пошел в Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Шоссе номер один, соединяющее Тель-Авив с Иерусалимом, перекрыто для движения в обоих направлениях из-за гололеда, общественный транспорт на территории иерусалимского муниципального округа остановлен, кроме трамвая. Городские власти объявили, что в четверг в городе занятия в школах проводиться не будут из-за снегопада.

По прогнозам синоптиков, непогода в Израиле продлится до выходных, указывает Kan, отмечая высокий риск затоплений в низинах в центральной и южной частях страны.