В Роспотребнадзоре заявили, что дети наиболее уязвимы к заболеванию омикрон-штаммом

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Дети наиболее уязвимы к заболеванию коронавирусной инфекцией, особенно омикрон-штаммом, так как практически не имеют иммунитета, не вакцинированы и реже соблюдают меры предосторожности. Об этом сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Болеют все, дети все-таки у нас практически не вакцинированы, в меньшей степени соблюдают все меры предосторожности, и конечно же, по сути дела, это та прослойка населения <…>, в наибольшей степени уязвимая, потому что практически не иммунная, за исключением тех, кто переболел раньше. И, конечно же, они берут на себя основную атаку "омикрона", - сказала она в эфире телеканала "Россия-24".

Пшеничная отметила, что в основном дети болеют в легкой форме, но у маленьких детей могут наблюдаться симптомы бронхиолита, признаки удушья. При этом, по ее словам, это "крайний вариант".

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень госпитализации детей с коронавирусом увеличился на 36,5% в России за последние два дня.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, он обнаружен уже в 72 регионах РФ.