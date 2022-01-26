Непогода ожидается в нескольких регионах России в ближайшие дни

ТАСС, 26 января. Сильные осадки прогнозируются в Крыму и Краснодарском крае с пятницы, на курортах Северного Кавказа будет сохраняться лавинная опасность. Камчатку и Магаданский край ожидают метель с ветром до 30 м/с с 27 по 29 января, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Крыму в пятницу и субботу будут сильные осадки: и снег, и мокрый снег, и дожди. Они будут сопровождаться гололедицей и ветром до 20 м/с. В Краснодарском крае ситуация улучшается в том смысле, что существенных осадков в ближайшие дни не прогнозируется, но при этом будет постепенно повышаться температура, а это значит, что осадки, которые начнутся вновь в пятницу, будут преимущественно в виде мокрого снега и дождя. Будут сложности тоже. Будут подмерзать дороги, эту опасность надо иметь в виду", - сказал он.

По словам Вильфанда, на курортах Северного Кавказа будет сохраняться лавинная опасность в ближайшие дни.

Метеоролог сообщил, что глубокий циклон также принесет опасную погоду на Камчатку и в Магаданскую область в ближайшие три дня.

"Глубокий циклон выходит на север Тихого океана, и это будет сказываться прежде всего на Камчатке, Магаданской области. Там 27-29 числа прогнозируется сильный снег, метель, ветер до 30 м/с", - отметил Вильфанд.