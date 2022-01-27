Кабмин выделит средства на борьбу с ковидом и на "умные" спортплощадки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит выделение дополнительного финансирования на оказание помощи гражданам при ковиде в рамках территориальных программ обязательного медстрахования, а также более 9 млрд рублей на создание "умных" спортивных площадок. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Так, в повестку включен вопрос о выделении в 2022 году из резервного фонда правительства средств территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансирование первичной медико-санитарной помощи гражданам, в том числе с заболеванием или с подозрением на заболевание ковидом. "Проект распоряжения направлен на реализацию мероприятий, направленных на борьбу с новым штаммом вируса SARS-CoV-2 "омикрон" и защиту населения от заболевания коронавирусной инфекцией", - отмечается в материалах кабмина.

Ранее правительство РФ утвердило план по борьбе с распространением омикрон-штамма коронавируса. В документе, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, речь идет прежде всего о готовности системы здравоохранения, в первую очередь ее первичного звена, к всплеску заболеваемости ковидом.

Деньги на "умные" спортплощадки

Правительство на заседании в четверг примет решение о распределении регионам субсидий в 2022-2024 годах на закупку и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в рамках федерального проекта "Бизнес-спринт" ("Я выбираю спорт")".

Как сообщал 25 января вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, на заседании кабмина планируется распределить 9,1 млрд рублей на реализацию этого проекта в период до 2024 года. Как отметил зампред кабмина, "Бизнес-спринт" направлен "на формирование проактивной современной среды", чтобы в городах и селах создавалась инфраструктура для ежедневных занятий физкультурой и спортом. По его словам, к 2024 году будет создано 279 "умных" спортивных площадок и 115 км новых велодорожек, а к 2030 году планируется открытие около 1,5 тыс. "умных" спортивных площадок и увеличение вдвое протяженности в стране велодорожек и пешеходных трасс с возможностью их использования зимой под лыжи.

Ранее сообщалось, что "умные" спортплощадки планируется оборудовать специальной мультимедийной системой, чтобы каждый пользователь мог проводить правильно выстроенные тренировки с использованием наиболее эффективных упражнений.

Товарные знаки

Правительство РФ обсудит законопроект о внесении изменений в Гражданский кодекс, направленных "на расширение круга правообладателей товарных знаков и обеспечение правовой охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности при их коммерциализации". Проект поправок с таким названием, разработанный Минэкономразвития, был размещен в конце 2020 года на портале проектов нормативных правовых актов. Документом, в частности, предполагалось дать право регистрации товарных знаков не только юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, но и на имя граждан РФ или иностранцев. Как указывалось в пояснительной записке к законопроекту, это "создаст возможность регистрации товарных знаков в том числе самозанятыми гражданами".

Еще один законопроект, включенный в повестку заседания, предполагает перераспределение полномочий между МВД России и Ространснадзором в части рассмотрения административных дел о нарушениях правил движения тяжеловесного или крупногабаритного транспортного средства.