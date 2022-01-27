Годовщина освобождения Освенцима пройдет в ограниченном формате из-за пандемии

ВАРШАВА, 27 января. /ТАСС/. Мероприятия по случаю 77-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме пройдут в четверг в ограниченном формате с участием небольшой группы гостей и бывших узников. Это решение было принято польскими организаторами из государственного музея "Аушвиц-Биркенау" из-за пандемии коронавируса.

Главной темой памятных мероприятий в этом году будет начало массового уничтожения людей в Аушвиц, которое началось весной 1942 года. "Если Шоа (в Израиле и некоторых других странах Холокост называют словом Шоа, обозначающим "Катастрофа европейского еврейства" - прим. ТАСС) в сравнении со всеми другими геноцидами отличался, прежде всего, глубоко программным, логистическим, почти индустриальным характером, то своего апогея она достигла в Освенциме", - сказал директор музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньский.

Памятная церемония в Освенциме будет транслироваться в интернете. В программе - трансляция выступлений бывших узников концлагеря, общая молитва и презентация новых технологий ведения образовательной работы в музее. Впервые за долгое время с обращением не выступит представитель РФ. В последние годы с речью от России выступал посол РФ в республике. В этом году формат мероприятия изменили, и никакие официальные заявления не предусмотрены. Традиционных ранее выступлений официальных лиц Польши и Израиля также в этом году не предусмотрено.

"После консультаций с президентом Польши музей стремится к тому, чтобы во время 77-й годовщины освобождения, в 80-ю годовщину начала Холокоста в концлагере Аушвиц вместо речей политиков была красноречивая минутка тишины и размышлений. Пусть говорят только выжившие из Освенцима. Давайте действительно задумаемся, все ли возможное мы сделали, чтобы максимально остановить распространение зла в нашем мире", - пояснили свое решение организаторы мероприятия.

"Мы видим, что происходит вокруг границ Украины, мы видим, что происходит во многих частях света. Мы также чувствуем рост избыточной напряженности и угрожающих ветров антисемитских и расистских лозунгов. Мы чувствуем растущее безразличие и пассивность. Мир не извлек уроки из Второй мировой войны", - отметили в музее.

История Освенцима

В концлагере Аушвиц-Биркенау фашистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

1942 год стал ключевым для формирования функции лагеря в Освенциме как центра уничтожения. Весной этого года немцы начали массовую депортацию евреев в Освенцим, лагерное начальство приняло решение создать рядом с лагерем Аушвиц II - Биркенау две импровизированные газовые камеры, рядом с ними были вырыты сначала массовые могилы, а затем тела жертв начали просто сжигать на открытом воздухе. На разгрузочной рампе врачи-эсэсовцы стали проводить отбор среди депортированных евреев. После посещения Освенцима рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером в июле 1942 года началось строительство четырех крематориев с газовыми камерами, которые были сданы в эксплуатацию весной следующего года.

Аушвиц-Биркенау был освобожден Красной армией 27 января 1945 года. В боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.

Музей

Создание музея на месте бывшего лагеря началось в Освенциме уже в 1947 году. С тех пор он постоянно развивался, стараясь сохранить для потомков расположенные на площади 500 га свидетельства преступлений нацизма. В 2019 году в музее Аушвиц-Биркенау побывало рекордное число посетителей - 2 млн 320 тыс. человек.

В последние два года из-за пандемии музей долгое время был закрыт, затем работал в ограниченном режиме с соблюдением санитарных мер. Из-за этого число посетителей в прошлом году составило только 563 тыс. человек.