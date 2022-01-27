В Москве пройдут вечер "Хранитель памяти" и церемония в память о жертвах Холокоста

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Федерация еврейских общин России и Российский еврейский конгресс в четверг проведут памятные мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Благотворительный мемориальный вечер "Хранитель памяти" с вручением одноименной премии в Москве по традиции станет главным событием Недели памяти.

Неделя памяти - цикл мемориальных и образовательных мероприятий - приурочена к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила лагерь смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

По информации ФЕОР, утром 27 января в Еврейском музее и центре толерантности состоится ежегодная церемония, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста. В мероприятии примут участие государственные деятели, представители традиционных религиозных конфессий России, главы дипломатических миссий иностранных государств и общественные деятели.

"Гости церемонии почтут память жертв Холокоста возложением цветов к Памятнику героям сопротивления в концентрационных лагерях и гетто, открытому на территории музея в 2019 году президентом России Владимиром Путиным. Официальная церемония поминовения жертв состоится в зале Великой Отечественной войны. В заключение участники церемонии по традиции зажгут шесть мемориальных свечей в память о более чем шести миллионах погибших во время Холокоста евреев", - говорится в сообщении ФЕОР.

По словам президента Российского еврейского конгресса Юрия Каннера, Холокост уже стал частью не только еврейской, а общечеловеческой истории, и "даже не только истории, а гуманистического мировоззрения". Как отметил Каннер, об этом свидетельствует то внимание, которое вызывают Недели памяти, проводимые РЕК уже восьмой год подряд.

"Они заняли прочное место в календаре культурных событий и знаменательных дат - сначала в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, теперь - по всему пространству России. Последнему обстоятельству способствовало вызванное условиями пандемии расширение практики проведения публичных мероприятий в режиме онлайн. Теперь расстояния, удаленность от культурных столиц и даже самой России, вместимость залов перестали быть естественными ограничителями участия. Аудитория и численно, и географически расширилась многократно", - сказал Каннер ТАСС.

Вечер "Хранитель памяти"

Благотворительный мемориальный вечер "Хранитель памяти" пройдет 27 января в Московском музыкальном театре "Геликон-опера".

На мероприятии уже четвертый год подряд вручат премию РЕК "Хранитель памяти", присуждаемая выдающимся людям, которые внесли особый вклад в сохранение памяти о Холокосте. Среди лауреатов прошлых лет: председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко, глава ФАДН Игорь Баринов, губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, президент Фонда "Холокост" Алла Гербер, освободитель Аушвица Иван Мартынушкин, драматург Александр Гельман, режиссеры Дмитрий Бертман и Алексей Федорченко.

Ведущим церемонии станет многократный лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ, автор и ведущий ТВ-программ Сергей Майоров.

На вечере прозвучит 13-я симфония Шостаковича в исполнении хора и симфонического оркестра театра "Геликон-опера". Сольную партию исполнит известный бас Алексей Тихомиров. За пультом будет главный дирижер театра Валерий Кирьянов, режиссер программы - Илья Ильин.

В 2022 году Неделя памяти проводится с 17 января по 4 февраля в смешанном формате - очно и онлайн. В программе около тысячи мемориальных, культурных и образовательных мероприятий в 80 российских регионах.

Неделю памяти организует Российский еврейский конгресс при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, правительства Москвы и центра "Холокост".