СП выявила риски недостижения баланса вырубки и восстановления лесов к 2024 году

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Реализация федерального проекта "Сохранение лесов" и другие меры, направленные на воспроизводство лесных насаждений, помогли существенно улучшить ситуацию в этой сфере, однако существуют риски, что площади ежегодной потери лесов к 2024 году все еще будут превышать площади их восстановления. Об этом говорится в отчете Счетной палаты, подготовленном по итогам аудита эффективности мер по воспроизводству лесов в 2019-2021 годах.

"Проверка показала, что принятые меры в области обеспечения воспроизводства лесов, в том числе связанные с реализацией федерального проекта "Сохранение лесов", положительно повлияли на динамику баланса выбытия и воспроизводства лесов. <…> Вместе с тем был выявлен риск недостижения цели федпроекта "Сохранение лесов" по обеспечению лесовосстановления на всех имеющихся участках утраченных лесных насаждений к завершению реализации проекта, то есть к 2024 году", - отмечается в материалах ведомства.

Анализ федерального проекта показал, что к концу 2024 года удастся восстановить не все утраченные насаждения, а только площадь лесов, погибших или вырубленных в 2022 году, говорится в отчете. По данным Счетной палаты, это связано с нормативными пробелами, недостаточными объемами финансирования и отсутствием актуальной информации, необходимой для планирования мероприятий по лесовосстановлению. По словам аудитора Сергея Мамедова, которого цитирует пресс-служба, по 84% площади лесного фонда РФ данные не обновлялись уже более 10 лет. В регионы также не поступает достаточный объем финансирования для проведения работ по лесовосстановлению. "По данным Рослесхоза, обеспеченность воспроизводства лесов финансированием из федерального бюджета составила в 2019 году 67% от заявленного субъектами Российской Федерации объема, в 2020 году - 82%", - сказал аудитор.

Помимо этого, Счетная палата отметила отсутствие утвержденных правил создания лесных питомников и их эксплуатации, а также порядка учета, обновления и использования семян лесных растений, составляющих федеральный фонд таких семян. Это создает риски того, что регионы, в которых не ведется их производство или имеются ограниченные возможности сбора, не будут обеспечены семенами для проведения работ по лесовосстановлению и лесоразведению.

По данным контрольного ведомства, ежегодные сплошные вырубки леса на территории России проводятся на площади более 1,1 млн га, а от воздействия пожаров, вредных организмов, почвенно-климатических и других факторов погибает в среднем 0,2 млн га леса. Накопленная площадь невосстановленных лесов в РФ на 1 января 2021 года составила 3,1% от площади лесного фонда.