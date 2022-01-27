Эксперт: коронавирус может в течение года вернуться к распространению среди животных

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Штамм "омикрон" может оказаться последней мутацией коронавируса перед сменой "хозяина" - в течение года он может перейти к распространению среди животных, а не людей. Таким мнением поделился с ТАСС специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

"Один из вероятных вариантов развития событий, что "омикрон" - это последний штамм коронавируса перед уходом в другую популяцию. Я думаю, что в течение года это произойдет", - сказал он.

По словам Жемчугова, это связано с нарастанием уровня коллективного иммунитета среди людей, из-за чего вирусу становится сложнее распространяться. Его новым "хозяином", как считают зарубежные ученые, могут стыть животные из семейства кошачьих, грызуны или олени, отметил собеседник агентства.

"В целом коронавирусы - это вирусы, распространяющиеся среди животных. Большинство из известных коронавирусов циркулируют среди животных. И SARS-CoV-2 точно так же пришел к нам из животного мира, а сейчас может уйти обратно с большой долей вероятности", - добавил он.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным, он выявлен уже в 72 из 85 регионов России.