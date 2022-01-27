Трюдо назвал протестующих против ковидных ограничений дальнобойщиков маргиналами

ОТТАВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что протестующие против ковидных ограничений канадские дальнобойщики являются небольшой группой маргиналов, не представляющих большинство жителей страны.

"Это небольшое маргинальное меньшинство, которое едет в Оттаву, разделяет неприемлемые взгляды и не представляет взгляды [большинства] канадцев", - заявил он журналистам на пресс-конференции в среду. По его словам, 90% дальнобойщиков Канады прошли полный курс вакцинации от нового коронавируса, а победить пандемию можно только путем вакцинации. Трюдо также обвинил депутатов оппозиционной Консервативной партии в том, что они проводят кампанию по дезинформации населения, публикуя в соцсетях сообщения о том, что эта акция вызовет проблемы с поставками товаров, в том числе продуктов питания.

Актив дальнобойщиков предложил сформировать "Конвой за свободу 2022" в середине января на фоне введения требования паспортов о вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. Представители канадских транспортных компаний сообщили, что данная мера затронет от 12 тыс. до 16 тыс. водителей (до 15%). Участники автопробега намерены требовать от Оттавы не только отменить это решение, но и снять все ограничения, связанные с вакцинацией населения.

23 января в сторону Оттавы выехала первая колонна дальнобойщиков. По мере продвижения на восток к ним будут присоединяться их коллеги из других регионов. 29 января в Оттаве запланирована масштабная акция протеста.

Согласно видеокадрам из соцсетей, в столицу организованно едут уже тысячи автомобилей. Участников акции приветствуют канадцы, которые с флагами и транспарантами стоят вдоль дорог и на мостах, пересекающих автотрассы. Сообщается, что в общей сложности акцию могут поддержать до 1,5 млн человек и до 50 тыс. автомобилей.