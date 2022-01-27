В Ставропольском крае мотострелки проведут стрельбы из танков, гаубиц и минометов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Подразделения мотострелкового соединения 49-й армии проведут учения с боевыми стрельбами из танков Т-72Б3, самоходных гаубиц "Акация", минометов "Сани" и другого вооружения на полигоне Николо-Александровский в Ставропольском крае. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

Мотострелки были подняты по тревоге и совершили марш на полигон Николо-Александровский в рамках проверки боевой готовности войск ЮВО. Военнослужащих прикрыли вертолеты армейской авиации Ми-28Н "Ночной охотник" и Ми-8АМТШ "Терминатор".

"На полигоне Николо-Александровский тактические группы соединения примут участие в учениях с боевой стрельбой из вооружения танков Т-72Б3, многоцелевых транспортеров МТЛБ-В, самоходных гаубиц "Акация", минометов "Сани", автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, а также стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Особое внимание будет уделено управлению огнем подразделений, совершенствованию навыков вождения и ведения огня из боевых машин, отметили в пресс-службе.