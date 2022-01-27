Вильфанд предупредил москвичей о теплом и снежном конце января

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. С пятницы и до конца января в Москве ожидаются снегопады. С этого же времени начнется потепление, и уже к 30 января столбик термометра днем будет подниматься до нуля градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Будет меняться и погода, и температура. Начиная с пятницы, будет идти снег, начнется усиление ветра до 15 м/с. Будет метель. В последующем погода будет снежной до конца месяца. Суперснегопадов не будет, но снег будет идти постоянно. Высота сугробов подрастет примерно на пять см", - сказал он.

По словам Вильфанда, вместе со снегопадами в Москву придет потепление. 29 января будет три-пять градусов мороза, 30 и 31 января - до минус шести градусов. "Такой температурный фон примерно на пять-шесть градусов выше нормы. Будет вот такое теплое окончание месяца", - отметил он.

Кроме того, метеоролог сообщил об аномально низком атмосферном давлении 30 января. Оно опустится до 725 мм рт. ст при норме 748 мм рт. ст.