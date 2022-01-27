Россиян предупредили о росте случаев кибермошенничества при "приеме на работу"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Случаи кибермошенничества в России с использованием предложения работы стали более частыми. Об этом сообщили ТАСС в компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

"Эксперты компании по управлению цифровыми рисками Bi.Zone в январе стали чаще встречать схему мошенничества "предложение работы". В рамках этой схемы мошенники размещают объявление о вакансии, привлекая внимание выгодными условиями", - отмечает пресс-служба компании.

Схема мошенничества заключается в том, что злоумышленники обещают высокооплачиваемую работу для различных начинающих специалистов, а затем обманом выманивают деньги через прохождение "тестового задания". С авторами объявления связывается соискатель, ему предлагают пройти тестовое задание в специальном сервисе, который оказывается платным, а вакансия - фиктивной.

Директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин обращает внимание, что прохождение собеседования или тестирования на вакансию в компании, которая действительно ищет сотрудника, не требует оплаты со стороны кандидата. "Схема не новая, мы наблюдали ее еще в мае прошлого года. Чтобы не стать жертвой мошенников, стоит помнить: ни одно собеседование или тестовое задание не подразумевает оплаты со стороны соискателя", - сообщил он.