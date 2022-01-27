В село, оставшееся без тепла после пожара на Камчатке, доставили мобильную котельную

ТАСС, 27 января. Спасательное морское судно доставило мобильную котельную в село Никольское на острове Беринга (Командорские острова, Камчатский край), где в понедельник произошел пожар в местной котельной и без тепла остались жилые дома. Об этом в четверг сообщается на сайте "Камчатскэнерго".

"Сегодня ночью спасательное судно "Калас" прибыло в прибрежные воды острова Беринга. Спасатель доставил модульную котельную и группу специалистов АО "Южные электрические сети Камчатки" (дочернее общество ПАО "Камчатскэнерго", входит в группу "Русгидро"), МЧС и представителя МинЖКХ Камчатского края. <...> Специалисты АО "ЮЭСК" начнут наладку и подключение к системе теплоснабжения", - говорится в сообщении.

Планируется, что модульная котельная временно заменит одну из двух сельских котельных, в которой произошел пожар.

В результате пожара 24 января без отопления остались пять многоквартирных домов, в которых проживают 123 человека, в том числе 31 ребенок. В Алеутском муниципальном округе введен режим чрезвычайной ситуации. В квартирах, оставшихся без подачи отопления, установлены обогреватели. Жители домов отказались от переезда в пункт временного содержания, сообщала ранее пресс-служба правительства региона.

Никольское - единственный населенный пункт Алеутского муниципального округа. Население - более 600 человек. Основная часть жилого фонда - 21 дом и восемь объектов соцсферы - отапливаются котельной "Центральная", пять многоквартирных и четыре частных дома отапливались котельной "Школьная", где произошел пожар.