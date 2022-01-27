Впервые зафиксированный за Транссибом леопард получил имя Казанова

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Новый дальневосточный леопард, который был впервые зафиксирован на видео после перехода на восток через Транссибирскую магистраль и федеральную автотрассу, получил имя Казанова, сообщила в четверг пресс-служба нацпарка "Земля леопарда". Хищнику дал имя фотограф дикой природы Игорь Метельский, запечатлевший его с помощью фотоловушек.

"Ранее неизвестного науке зверя-первопроходца назвали Казанова - в значении "новый дом" при переводе с итальянского casa nova. <...> Имя Казанова в значении "новый дом" стало символичным. Леопард-сенсация был отмечен в местах, в которых его сородичи не фиксировались уже больше 50 лет", - сообщила пресс-служба.

Отмечается, что леопард преодолел расстояние в 40 км от ядра единственной в мире дикой популяции в национальном парке "Земля леопарда". Таким образом "первопроходец" начинает процесс возвращения редчайших леопардов на исконные территории. Ученые присвоили леопарду персональный идентификационный номер Leo 224M.

Также Метельский и "Земля леопарда" договорились о дальнейшем сотрудничестве, потенциальные данные с различных фотоловушек будут ценным дополнением к будущим материалам с фотоловушек специалистов нацпарка, которые развернули новую сеть фотомониторинга в районе, где зафиксировался леопард. Аналогичная договоренность достигнута между нацпарком и руководством охотхозяйства "Северная", где WWF России совместно с центром "Тигр" ведет мониторинг диких животных. Все подобные материалы помогут ученым наблюдать за леопардом.

"Я благодарен "Земле леопарда" за предоставленную мне возможность дать имя найденному зверю. Мне кажется, Казанова, что буквально переводится как новый дом, ему отлично подойдет. Тем более, что в более традиционном переводе скрывается надежда и на то, что с подругами на освоенной территории у него должно быть все хорошо", - отметил Метельский, которого цитирует пресс-служба.

Дальневосточный леопард попался на фотоловушки WWF России и фотографа Метельского в охотхозяйстве "Северная" в Надеждинском районе Приморского края. Животное, вероятнее всего, пересекло урбанизированную долину реки Раздольной, Транссибирскую магистраль и вышло в историческую часть ареала в южном Сихотэ-Алине. На кадрах запечатлен крупный и здоровый самец леопарда, который активно метил территорию. Выяснилось, что почти за 10 лет фотомониторинга этот хищник ранее не фиксировался в национальном парке, узор пятен на его шкуре не совпадает ни с одним "паспортом" известных леопардов в базе данных, и для исследователей он является новым членом краснокнижного семейства.