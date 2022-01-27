Moderna начала вторую фазу клинических исследований бустерной вакцины против "омикрона"

ТАСС, 27 января. Американская компания Moderna начала вторую фазу клинических исследований бустерной вакцины против омикрон-штамма. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте компании.

"Moderna <...> сегодня объявила, что в рамках второй фазы исследований адаптированной к омикрон-штамму бустерной вакцины был привит первый участник", - говорится в заявлении.

Эта фаза позволит оценить эффективность вакцины для двух групп совершеннолетних испытуемых. Первая группа включает в себя тех, кто прошел первичную вакцинацию двумя компонентами препарата Moderna, при этом второй компонент должен быть введен не менее полугода назад. Ко второй группе относятся испытуемые, которые также получили бустерную дозу при условии, что эта доза была введена не менее трех месяцев назад.

Ранее глава компании Стефан Бансель в интервью CNBC заявил, что ее вакцина, адаптированная к омикрон-штамму, будет готова осенью этого года.