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Пандемия COVID-19

В Якутии зафиксировали максимум случаев заражения коронавирусом за сутки

Диагноз подтвердили у 1 937 жителей

ЯКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Количество выявленных за последние сутки случаев заражения коронавирусом в Якутии составило 1 937, что стало максимальным показателем за все время пандемии.

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"На 27.01.2022 года выявлено 1 937 новых случаев коронавирусной инфекции", - сообщается в Telegram-канале оперштаба Якутии. Из них 1 491 новый случай зафиксирован в Якутске.

Ранее максимальное количество заболевших ковидом за сутки было зафиксировано 26 января - 1 710 случаев.

По информации властей региона, днем в четверг в Якутске откроется амбулаторный центр на базе спорткомплекса для снижения нагрузки на систему первичного звена здравоохранения. Приемы будут проходить ежедневно с 08:00 до 20:00 в две смены.

В регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 565 тыс. человек (78,9% взрослого населения республики). Почти 119 тыс. человек прошли ревакцинацию.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19
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