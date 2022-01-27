В Еврейской автономной области завершили первый почти за 10 лет учет леса

ТАСС, 27 января. Специалисты филиала Рослесинфорга "Дальлеспроект" завершили учет лесов Еврейской автономной области. Первое подобное государственное исследование там проводили в период с 2008 по 2013 год, сообщили ТАСС в пресс-службе филиала.

"По итогам второго цикла государственной инвентаризации лесов общий запас деревьев в Еврейской автономной области составил 269 млн кубометров. Всего в регионе специалисты Рослесинфорга насчитали порядка 974 млн деревьев", - цитируют в пресс-службе директора филиала Игоря Гречина.

Государственная инвентаризация позволяет эффективно оценить состояние лесов, их количественные и качественные характеристики. "Самая часто встречаемая порода на территории ЕАО - монгольский дуб, практически это каждое пятое дерево региона. Примерно каждое десятое - осина или береза. Всего площадь лесов в ЕАО составляет 2,1 млн га, а лесистость - 45%", - уточнил Гречин и добавил, что у региона высокий экологический потенциал.

Леса региона накопили более 118 млн тонн углерода. Средний возраст деревьев - 103 года. Около 46% учтенных деревьев имеют повреждения. Почти половина повреждений деревьев вызваны морозобоем, чуть более четверти повреждены при пожарах. На десятую часть приходятся фитовредители.

В ЕАО преобладают твердолиственные породы (дуб монгольский, береза ребристая и даурская, клен мелколистный) - больше 40%. Далее следуют мягколиственные (береза плосколистная, липа амурская и осина) - 33%. На третьем месте располагаются хвойные породы (кедр корейский, лиственница даурская, ель аянская) - 15%. Подлесок разнообразный, специалисты насчитали 26 пород.