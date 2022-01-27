Реконструкция новосибирского театра "Старый дом" оценивается в 1,6 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Проведение масштабной реконструкции театра "Старый дом" в Новосибирске, предполагающей в том числе строительство нового корпуса, оценивается в 1,6 млрд рублей. Проект реконструкции рассчитан на два источника финансирования - федеральный и областной бюджеты, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Театр более 50 лет располагается в кирпичном здании одной из 12 школ, построенных в 1910-х годах по проекту известного сибирского архитектора Андрея Крячкова. В 1960-е годы помещение было переоборудовано под нужды театра, однако из-за ограниченного пространства сцены актеры иногда вынуждены выступать в пространстве между зрителями. Чтобы освободить территорию, в театре уменьшают количество посадочных мест.

"Заключение экспертизы будет готово в феврале, предварительная стоимость объекта - 1,6 млрд", - сказала собеседница агентства.

Как уточнили в пресс-службе, реконструкцию планируется проводить в два этапа: строительство нового корпуса и модернизация действующего здания. Корпус вместит зрительный зал на 300 мест (сейчас их 160) и необходимые технологические помещения. Как сообщала ранее министр культуры региона Наталья Ярославцева, работы планируется начать в 2022-2023 годах. Как пояснили в пресс-службе, проект предполагает два источника финансирования - федеральный и областной бюджеты. Кроме этого, по нему была подана заявка в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). Включение объекта в отраслевую программу реализуется параллельно с прохождением экспертизы.

Театр "Старый дом" был создан в 1933 году, в его репертуаре на сегодняшний день как классические, так и ультрасовременные постановки. Театр побывал во многих городах России, гастролировал по Германии, Польше, Украине, Швеции, Японии, Молдавии, попал в Книгу рекордов области как самый гастролирующий коллектив Новосибирска.