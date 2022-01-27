Адвокаты принца Эндрю заявили о его готовности к суду присяжных по иску об изнасиловании

ЛОНДОН, 27 января. /ТАСС/. Адвокаты британского принца Эндрю заявили, что их подзащитный готов к рассмотрению судом присяжных в США поданного против него иска об изнасиловании. Соответствующее заявление содержится в опубликованных в среду вечером британскими СМИ судебных документах.

"Принц Эндрю настоящим требует рассмотрения всех пунктов поданного искового заявления судом присяжных", - сказано в заявлении, направленном судье представителями сына королевы Елизаветы II.

Ранее запрос о рассмотрении своего иска судом присяжных подала американка Вирджиния Джуфре, которая обвиняет принца в том, что в 2001 году он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Для определения формата достаточно запроса лишь одной стороны, и несколько экспертов уже заявили британским СМИ, что позиция принца в данном случае - формальность.

В заявлении защиты также по пунктам отрицаются все обвинения, выдвинутые против принца. В ряде случаев указано, что он не обладает всей полнотой информации, чтобы подтвердить или опровергнуть справедливость некоторых из заявлений в иске Джуфре. Это, в частности, касается вопроса о подлинности фотографии, на которой она запечатлена вместе с сыном королевы. Из документа следует, что адвокаты принца по-прежнему намерены настаивать на том, что иск не может быть рассмотрен американским судом по ряду формальных оснований.

В середине января суд Южного округа в Нью-Йорке отказался отклонить поданный Джуфре иск, а судья Люьис Каплан заявил, что его рассмотрение по существу может начаться в период с сентября по декабрь. При этом не исключено, что слушания будут отложены из-за многочисленных процедурных сложностей. Стороны также могут заключить внесудебное соглашения, однако ранее Джуфре заявляла, что не заинтересована в этом и хочет, чтобы принц предстал перед судом.

Скандал вокруг принца

После того, как стало ясно, что принцу едва ли удастся избежать судебного разбирательства, по решению Елизаветы II он был лишен воинских званий и роли покровителя ряда общественных организаций. Он также потерял право использовать официальный титул Его Высочества, хотя сохраняет его за собой, как и титул герцога Йорского. От исполнения официальных обязанностей принц вынужден был отказаться еще в конце 2019 года, когда Джуфре вновь публично заявила о том, что он был среди нескольких мужчин, с которыми ее принуждали заниматься сексом американский финансист Джеффри Эпштейн и его любовница британка Гилейн Максвелл.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк в июле 2019 года. Ему предъявили обвинения в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах бизнесмен организовал визиты в свой дом в нью-йоркском районе Манхэттен десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет.

Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года. Максвелл была признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних 30 декабря прошлого года, ей грозит тюремное заключение сроком до 65 лет.