Журналистам впервые разрешили побывать на любом участке во время учета амурских тигров

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Организаторы сплошного учета амурских тигров, который стартует 5 февраля в четырех регионах Дальнего Востока, впервые предоставили неограниченный доступ журналистов к мероприятиям учета. Как сообщает в четверг пресс-служба Центра "Амурский тигр", СМИ и общественники смогут посетить любой выбранный ими участок.

В отличие от мониторинга, проводимого ежегодно на пятой части ареала тигра, учет проводят по всему ареалу один раз в 10 лет. Учет 2021/22 годов - внеочередной, его проводят спустя семь лет после предыдущего в связи со снижением численности кабана, вызванной вспышками африканской чумы свиней и напрямую влияющую на численность и распространение тигра. По результатам учета тигров 2014/15 годов в России насчитывалось 523-540 особей этих животных.

"Сплошной учет 2021/22 годов станет первым "открытым" учетом амурского тигра в истории. Это значит, что и представители СМИ, и общественности могут посетить любой участок единовременного учета в любом из регионов ареала амурского тигра. По собственному выбору", - говорится в сообщении пресс-службы.

Учет пройдет по всему ареалу тигра: в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях. Карту учетных маршрутов сформировали, фотоловушки расставили, и уже в начале февраля в тайгу одновременно выйдут более 600 учетчиков. На подготовительном этапе весь ареал хищника разбили на участки площадью от 150 до 200 кв. км, на каждом из который заложили один-три учетных маршрута. Всего по ареалу тигра таких маршрутов более 1,3 тыс.

"В результате сплошного учета мы получим актуальные данные о численности и распространении амурского тигра в России, о спектре его питания и многом другом. Необходимость получения свежих данных хоть и вызвана проблемами с кабаном, но будет кстати для представления мировой общественности на предстоящем Международном форуме по сохранению тигра, который состоится 5 сентября 2022 года во Владивостоке", - приводятся в сообщении слова председателя рабочей группы по подготовке и проведению сплошного учета тигра Амирхана Амирханова.

Африканскую чум3 свиней впервые в Приморском крае зарегистрировали летом 2019 года. В начале декабря 2021 года начальник управления охраны объектов животного мира Приморья Алексей Суровый сообщал журналистам, что численность диких кабанов, которые служат основным источником питания амурских тигров, на Дальнем Востоке из-за африканской чумы свиней сократилась вдвое.