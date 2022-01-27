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Медики Якутии первыми в республике выразили желание вакцинировать своих детей от ковида

Иммунизация будет проводиться на добровольной основе

ЯКУТСК, 27 января. /ТАСС/. Медицинские работники Якутии первыми в республике выразили желание вакцинировать своих детей от коронавируса, сообщила на брифинге в четверг заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина.

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"Вчера в республику поступила первая партия детской вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник М", 720 доз. В ближайшее время будет организована работа по добровольной иммунизации детей-подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Первыми желание вакцинировать своих детей выразили медицинские работники", - рассказала Балабкина.

Она также добавила, что "сейчас, по данным мэра Якутска, в детских садах группы заполнены на 10-15% в связи с тем, что очень много заболевших, находящихся на изоляции, контактных детей".

Министерство здравоохранения России в ноябре 2021 года зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М" для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.

В Якутии за последние сутки выявили 1 937 новых случаев заражения коронавирусом, из них 1 491 случай зафиксирован в Якутске. В регионе первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 79% взрослого населения республики.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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