В школах в Новосибирской области планируют объявить всеобщий карантин

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Новосибирские власти планируют объявить всеобщий карантин в школах региона с 31 января из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил журналистам в четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

"Все это, пятая волна, нас вынуждает готовить дополнительные меры, чтобы сдержать темпы роста коронавирусной инфекции. На сегодняшний день оперативным штабом готовятся решения о работе школ, решения о введении всеобщего карантина. Сегодня уже отдельные школы и классы из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ ушли на карантин, сейчас готовится решение о введение всеобщего карантина с ближайшего понедельника", - сказал Травников.

Он уточнил, что форму карантина прорабатывает Министерство образования региона, однако известно, что он будет дифференцированный. В частности, по словам Травникова, для младшеклассников власти намерены ввести каникулы, для средних и старших классов планируется ввести дистанционное обучение.

Губернатор добавил, что несмотря на рост заболеваемости, обязательная вакцинация детей и подростков в регионе не планируется.

В Новосибирской области, где ежедневно COVID-19 подтверждается у более чем 250 человек, с 12 октября ввели обязательную вакцинацию работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса обязали также курьеров и работников гостиниц. В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировали 101 413 случаев коронавируса (+315 за сутки), в том числе - у 11 612 детей. Выздоровели 72 816 пациентов (+349 за сутки).