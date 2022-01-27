Систему вентиляции запустили на шахте "Анжерская-Южная" после сбоя и эвакуации горняков

КЕМЕРОВО, 27 января. /ТАСС/. Главный вентилятор проветривания на шахте "Анжерская-Южная" в Кузбассе, из-за остановки которого накануне ночью из подземных выработок эвакуировали почти 90 человек, запустили в работу. Об этом ТАСС сообщил источник в органах власти региона.

"Вентилятор запущен", - сказал собеседник агентства, пояснив, что при этом работа шахты полностью не восстановлена, предприятие не ведет добычу и проходку, а функционирует только в режиме поддержания жизнеобеспечения.

В ночь на 27 января из-за сбоя в работе системе вентиляции на шахте "Анжерская-Южная" эвакуировали горняков. На тот момент под землей находились 90 человек, 87 из них самостоятельно поднялись на поверхность, трое оставались для поддержания работы систем жизнеобеспечения.

В конце 2021 года суд по требованию Ростехнадзора приостановил на 90 суток добычу угля на одной лаве шахты и временно запретил эксплуатацию ленточного конвейера из-за нарушений требований промышленной безопасности. Ограничения ввели из-за выявленных нарушений требований промбезопасности.

В июне 2021 года на шахте произошел выброс метана с последующим обрушением породы. Один человек погиб, еще один пострадал. В 2019 году еще один работник погиб в результате обрушения породы в шахте.

Шахта "Анжерская-Южная" находится в состоянии банкротства с февраля 2016 года, при этом добыча угля на предприятии продолжается. Из-за нарушений промышленной безопасности работа угольного предприятия неоднократно временно приостанавливалась, но после их устранения возобновлялась.