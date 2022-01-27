В Южной Корее зафиксировано рекордное число заразившихся коронавирусом за сутки

СЕУЛ, 27 января. /ТАСС/. Максимальное с начала пандемии число случаев заражения коронавирусом за сутки зарегистрировано в Республике Корея, что обусловлено быстрым распространением штамма "омикрон", ставшего доминирующим в стране. Об этом говорится в опубликованной в четверг сводке национального управления по контролю и профилактике заболеваний.

Всего за 26 января в стране выявили 14 518 новых случаев инфицирования. Данный показатель превысил 14 тыс. впервые с начала распространения коронавируса в Южной Корее. По сравнению с прошлой неделей рост является почти четырехкратным.

В больницах в тяжелом и критическом состоянии находятся 350 человек. Из-за вызванных коронавирусом осложнений за сутки умерли 34 человека. Общее число летальных исходов достигло 6 654, коэффициент смертности составляет 0,86%.

Для того чтобы остановить распространение омикрон-штамма, с 26 января в стране вступила в силу новая система карантинных мер, которая сосредоточена на раннем выявлении и лечении пациентов из групп высокого риска. Срок карантина для вакцинированных пациентов с коронавирусом будет сокращен с нынешних 10 до семи дней.

Медицинские эксперты предупреждают, что число случаев заражения в Южной Корее может вырасти до 20 тыс. в день. В этой связи правительство обратилось к гражданам с просьбой свести к минимуму поездки и контакты с другими людьми во время предстоящих выходных по случаю Нового года по лунному календарю.