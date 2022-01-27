Достижение коллективного иммунитета в Новосибирской области откладывается до февраля

НОВОСИБИРСК, 27 января. /ТАСС/. Власти Новосибирской области планируют достичь показателя коллективного иммунитета в 85% жителей от населения, подлежащего вакцинации, в феврале, то есть на месяц позже запланированного срока. Об этом сообщил журналистам в четверг губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

В начале декабря он сообщал, что достижение коллективного иммунитета от новой коронавирусной инфекции в Новосибирской области у 80% населения, подлежащего вакцинации, ожидается в январе 2022 года.

"Процент выполнения плана около 85% - чуть больше 60% (жителей) нашей области. Снижение темпов вакцинации мы увидели в конце декабря. В отдельные дни доходит до 10 тыс. и более. Но вот этот провал в конце декабря - начале января, думаю, он повлиял на итог. Если темпы удастся сохранить, то в феврале на 100% плана мы выйдем", - сказал он.

В Новосибирской области, где ежедневно коронавирус подтверждается у более чем 250 человек, с 12 октября ввели обязательную вакцинацию работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса обязали также курьеров и работников гостиниц. В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от коронавируса, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и бьюти-индустрии.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировали 101 413 случаев коронавируса (+315 за сутки), в том числе - у 11 612 детей. 72 816 пациентов выписали с выздоровлением (+349 за сутки).