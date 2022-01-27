На Ставрополье план ремонтной программы энергообъектов в 2021 году перевыполнен на 3%

СТАВРОПОЛЬ, 27 января. /ТАСС/. Филиал "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" с превышением плана реализовали ремонтную программу 2021 года. Выполнение основных объемов технического обслуживания и ремонта составило 103%, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

"Россети Северный Кавказ" на Ставрополье перевыполнили план ремонтной программы 2021 года на 3%. <...> В числе мероприятий по подготовке к работе в сложных условиях зимы традиционно приоритетным направлением считается ремонт подстанционного оборудования", - говорится в сообщении.

В прошлом году энергетики отремонтировали 522 выключателя, 804 разъединителя и 27 силовых трансформаторов. В основной питающей сети было капитально отремонтировано более 205 км воздушных линий напряжением 35 киловольт (кВ) и выше, а также более 1 180 км сетей 0,4-20 кВ.

Специалисты регионального филиала компании заменили более 15,6 тыс. изоляторов и порядка 10 км грозотроса, успешно провели плановый ремонт 1 515 трансформаторных подстанций, где отремонтировали 376 трансформаторов. Кроме того, особое внимание энергетики уделили обеспечению безопасности трасс воздушных линий электропередачи. Специалисты ставропольского филиала расчистили от древесной растительности и подлеска порядка 160 га трасс воздушных линий.

По словам директора филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ставропольэнерго" Игоря Демчака, своевременное и качественное выполнение мероприятий ремонтной программы позволяет энергетикам повысить надежность электроснабжения потребителей Ставрополья, минимизировать количество технологических нарушений на энергообъектах, сократить сроки выполнения восстановительных работ.

Ранее сообщалось, что объем средств, выделенных на ремонт энергообъектов в СКФО, увеличат на 28% в 2022 году. Так, в частности, 902 млн рублей направят на ремонтную программу в Ставропольском крае.