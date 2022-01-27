Школьников и студентов в КБР обучат основам альпинизма и безопасности жизнедеятельности

НАЛЬЧИК, 27 января. /ТАСС/. Молодежный отряд из школьников, студентов и волонтеров создадут в Кабардино-Балкарской Республике в рамках реализации проекта "Школа безопасности", получившего поддержку Фонда президентских грантов. Молодых людей будут обучать безопасности жизнедеятельности, краеведению, альпинизму и спортивному волонтерству, сообщил ТАСС председатель Кабардино-Балкарской региональной общественной организации содействия развитию гражданского общества "Созидание", руководитель молодежного клуба Русского географического общества "Альтаир" Тенгиз Мокаев.

"Альтаир" получил грант на реализацию молодежного образовательного проекта "Школа безопасности", который будет в 2022 году реализовываться уже шестой год подряд. Проект предусматривает создание отряда в период летних каникул из числа школьников и студентов, с которыми будут проводиться занятия по оказанию первой доврачебной помощи, поведению в чрезвычайных ситуациях природного характера, а также работе с альпинистским туристским снаряжением", - рассказал он.

По словам собеседника агентства, проект будет состоять из трех этапов. Сначала с ребятами проведут теоретические занятия, которые также пройдут в региональном центре выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки. Второй этап предусматривает выезды в высокогорные районы республики для знакомства уникальным животным и растительным миром региона, туристическими маршрутами. А третий этап пройдет в окрестностях одного из альплагерей в формате школы начальной альпинистской подготовки.

При реализации проекта воспитанники "Альтаир" и представители клубов РГО из регионов России совершат совместное восхождение на перевал Шау-хуна, посетят гору Нартия, Чегемское ущелье, вершины и отроги Главного Кавказского хребта, исторические памятники. Ребят будут сопровождать спасатели МЧС, специалисты в области туризма и работы с молодежью.

По завершении проекта участникам молодежного отряда вручат дипломы, грамоты и памятную атрибутику от регионального отделения Российского союза спасателей, Федерации альпинизма России и Министерства курортов и туризма Кабардино-Балкарии.