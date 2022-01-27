Суд в Приморье признал недействительным контракт на канализацию для ТОР на 192 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 27 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Приморского края признал недействительным контракт на строительство объектов канализации для территории опережающего развития (ТОР) "Махайловский" на 192 млн рублей по обращению прокуратуры региона. Основанием стала судимость за мошенничество директора компании подрядчика, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Установлено, что в 2021 году краевым государственным унитарным предприятием "Приморский водоканал" и ООО "КСТ" заключен контракт на выполнение работ по строительству объектов водопроводно-канализационного хозяйства Приморского края в целях обеспечения инженерной инфраструктурой территории опережающего развития "Михайловский". Однако на момент подачи заявки на участие в закупке и заключения контракта у директора юридического лица имелась судимость за мошенничество, относящееся к категории преступлений в сфере экономики, что противоречит требованиям закона", - говорится в сообщении.

Прокуратура края обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным контракта. Арбитражный суд удовлетворил иск прокуратуры и вынес решение о взыскании с коммерческой организации более 192 млн рублей, полученных незаконно в рамках заключенного контракта.