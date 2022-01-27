Чернышенко заявил, что 67% родителей школьников связывают их будущее с IT-сферой

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 70% родителей школьников связывают их будущее с IT-сферой. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

На втором месте находится сфера технологий и промышленности, на третьем - профессии в области медиа и коммуникаций, на четвертом и пятом местах - образование и искусство. Респондентами стали родители учащихся 7-11 классов онлайн-школы Skysmart. Организаторами опроса выступили Минцифры России и Университет-2035.

"Сфера информационных технологий - одна из наиболее активно развивающихся отраслей экономики. Наша задача подготовить для нее квалифицированные кадры. Приятно видеть, что 67% родителей школьников связывают их будущее с цифровой и IT-сферой. В прошлом году Минцифры совместно с Университетом-2035 запустили в 10 регионах пилотный проект по бесплатному обучению школьников современным языкам программирования. На данный момент курсы посещают 10 тыc. учеников. С этого года в рамках нового федерального проекта "Развитие кадрового потенциала IT-отрасли" мы масштабируем этот проект на всю страну. На бесплатные курсы смогут поступить 100 тыс. учащихся 8-11 классов. Согласно опросу, отдать на них детей готовы 82% родителей", - отметил Чернышенко.

Опрос также показал, что почти 80% родителей считают недостаточным количество школьных и самостоятельных занятий информатикой для сдачи ЕГЭ и намерены нанимать репетитора (39%), отдавать ребенка на курсы (29%), помогать сдать экзамен самостоятельно (18%). Каждый второй родитель (53%) считает, что в школе должно быть более двух уроков информатики в неделю, из них 31% голосуют за три академических часа, а 22% отмечают, что и этого будет недостаточно.

Наиболее актуальными для изучения ребенком языками программирования родители считают Python, JavaScript и С++.

"Лет 10 назад знание английского языка было дополнительным преимуществом, сейчас это насущная необходимость для тех, кто хочет развиваться в профессии. С программированием будет то же самое. В цифровой эпохе знание языков программирования станет естественным для населения. Правительство это понимает и демонстрирует слаженную работу в области подготовки кадров для IT", - отметил управляющий партнер, директор по бизнес-развитию Skyeng и Skysmart Александр Ларьяновский.