Израиль утвердил четвертую дозу вакцины для людей из групп риска с 18 лет

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 января. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Израиля одобрило четвертую дозу вакцины для людей в возрасте 18 лет и старше, страдающих сопутствующими заболеваниями и находящихся в группе риска, а также их опекунов. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава страны.

"Генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Нахман Аш вечером в среду одобрил четвертую дозу вакцины для лиц в возрасте 18 лет и старше, страдающих сопутствующими заболеваниями и находящихся в группе риска, а также их опекунов. Решение было принято в связи с данными о пользе четвертой дозы вакцины для лиц в возрасте от 60 лет и старше, которые показывают, что защита от заражения в сравнении с третьей дозой возрастает в два раза, и в три-пять раз - от тяжелого течения заболевания и госпитализации", - говорится в заявлении. "Четвертый укол вакцины будет делаться при условии, что с момента получения третьей дозы прошло четыре месяца", - добавили в министерстве.

Экспертный совет Минздрава 25 января рекомендовал начать в стране вакцинацию четвертой дозой прививки от коронавируса граждан в возрасте от 18 лет и старше, которые получили третий укол или переболели ковидом не ранее пяти месяцев назад. Рекомендация для вступления в силу должна быть одобрена гендиректором ведомства. Вакцинация населения от коронавируса началась в Израиле 20 декабря 2020 года. Прививку третьей дозой жителям страны начали делать в конце июля 2021 года, четвертый укол начали делать лицам в возрасте от 60 лет и старше, медработникам и пациентам из групп риска в начале января 2022 года.

По сведениям Минздрава, одну дозу вакцины получили 6,68 млн человек, две дозы - 6,07 млн, три - 4,43 млн, четыре - 611 тысяч. Общая численность населения страны составляет 9,3 млн человек.