На сервисе Russpass появились экскурсии по Центральному московскому ипподрому

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Экскурсии по Центральному московскому ипподрому стали доступны на цифровом туристическом сервисе Russpass. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"С помощью цифрового туристического сервиса Russpass теперь можно запланировать посещение Центрального московского ипподрома. На выбор представлено пять тематических экскурсий. Каждый желающий сможет попасть на один из старейших ипподромов России, побывать на его трибунах, посетить "комнату славы" с кубками и наградами и познакомиться с участниками заездов и скачек", - сказал собеседник агентства.

Так, например, для знакомства с Центральным московским ипподромом подойдет обзорная экскурсия. Участников ждет прогулка по территории, возможность оказаться на трибунах и представить себя зрителем заездов и скачек. Далее всех пригласят в комнату славы, где представлены кубки и награды, портреты и фотографии. Кроме того, экскурсовод расскажет, как проводятся испытания и тренировки. Приятным бонусом будет возможность побывать в седле и покормить с рук лошадей.

"Другая экскурсия - "Архитектурная экскурсия по Центральному Московскому ипподрому" - посвящена рассказу о памятнике архитектуры конца XIX - середины XX века. В ходе нее можно будет узнать, как строили объект, почему фасад украшает квадрига, что общего у него с Большим театром. После этого с трибун можно будет понаблюдать тренировку беговых лошадей. Благодаря увлекательному рассказу экскурсовода гости узнают историю и предназначение ипподрома, отличие бегов от скачек и многое другое", - говорится в сообщении.

Для тех, кого больше захватывают сами лошади и кому интересно узнать о них больше, есть программа "Путешествие на конюшенный двор Центрального московского ипподрома". Участников ждет прогулка по территории конюшенного двора, на котором несколько десятков конюшен, рысистые и скаковые отделения, а также несколько конных школ и клубов. Любители животных смогут сфотографироваться с лошадьми, покормить их и прокатиться верхом.

О сервисе

Цифровой туристический сервис Russpass помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На Russpass можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться готовым предложением. Всего на Russpass сегодня доступно более 4 тыс. туристических предложений по регионам России.